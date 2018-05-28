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сегодня, 11:59 1

В Благовещенске опекуна будут судить за присвоение денег подопечной

В Благовещенске опекуна будут судить за присвоение денег подопечной
Фото: newstracker.ru

Благовещенский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней жительницы столицы Приамурья. Женщину обвиняют в том, что она как опекун присвоила деньги родственницы.

Установлено, что горожанка была назначена опекуном двоюродной несовершеннолетней сестры. В связи с этим она получала социальную пенсию по случаю потери кормильца. Деньги подлежали расходованию исключительно в интересах подопечной.

В октябре 2015 года несовершеннолетняя ушла жить к другим родственникам. После этого злоумышленница, решив обогатиться, стала присваивать получаемые средства – вплоть до ноября 2017 года. Деньги горожанка тратила на собственные нужды. Таким образом, ей было похищено в общей сложности более 300 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, судом за такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ходе следствия обвиняемая добровольно и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Что значит ушла жить к другим? А где опека? Почему не уследили?

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