В Благовещенске опекуна будут судить за присвоение денег подопечной

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Благовещенский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней жительницы столицы Приамурья. Женщину обвиняют в том, что она как опекун присвоила деньги родственницы.

Установлено, что горожанка была назначена опекуном двоюродной несовершеннолетней сестры. В связи с этим она получала социальную пенсию по случаю потери кормильца. Деньги подлежали расходованию исключительно в интересах подопечной.

В октябре 2015 года несовершеннолетняя ушла жить к другим родственникам. После этого злоумышленница, решив обогатиться, стала присваивать получаемые средства – вплоть до ноября 2017 года. Деньги горожанка тратила на собственные нужды. Таким образом, ей было похищено в общей сложности более 300 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, судом за такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ходе следствия обвиняемая добровольно и в полном объеме возместила причиненный ущерб.