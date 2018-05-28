В начале июня в Приамурье пройдут артиллерийские стрельбы

Фото: news.bigmir.net

С 5 по 9 июня на участке в районе 58–75 километров реки Зеи будут проводиться артиллерийские стрельбы. Выезд на острова в этом районе будет запрещен.

Стрельбы пройдут с 12:00 5 июня до 12:00 9 июня. В указанное время выезд на острова строго запрещён. Пропуск судов и плавсредств по Зее будет производиться на месте. Об этом предупреждает управление по делам ГОЧС Благовещенска, со ссылкой на пограничное управление ФСБ России.

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Ольга Канюшкина