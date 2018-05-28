В Свободный на первенство по фигурному катанию приедут приморцы и хабаровчане

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Ледовое шоу пройдет на крытой арене спорткомплекса «Союз». Начало соревнований в 9:00. Вход свободный.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», секция фигурного катания в Свободном начала работать с декабря 2012 года. На тот момент это было единственное место в Амурской области, где дети могли заниматься этим видом спорта.