В Свободный на первенство по фигурному катанию приедут приморцы и хабаровчане
В пятницу, 1 июня, в Свободном пройдут большие соревнования по фигурному катанию на коньках: классификационное первенство на кубок спортивного клуба «Союз». В нем примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Новобурейского, Свободного, сообщает портал Gzt-sv.ru.
Ледовое шоу пройдет на крытой арене спорткомплекса «Союз». Начало соревнований в 9:00. Вход свободный.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», секция фигурного катания в Свободном начала работать с декабря 2012 года. На тот момент это было единственное место в Амурской области, где дети могли заниматься этим видом спорта.
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