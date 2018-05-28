В Благовещенске 3 июня пройдет пятый благотворительный телемарафон «Крылья»

В воскресенье, 3 июня, в Благовещенске состоится юбилейный, пятый телемарафон «Крылья». Благотворительный проект призван помочь больным детям. В этом году средства будут собирать для 30 детей с диагнозом ДЦП, а также для двух маленьких амурчан, больных эпилепсией.

В день проведения телемарафона с 13:00 до 17:00 «Альфа-канал» выйдет в прямой эфир. В студию телекомпании будут приходить гости – известные в городе люди, готовые оказать финансовую помощь детям.

Параллельно, также с 13:00 до 17:00, точки по сбору средств будут работать в местных торговых центрах: «Флагман», «Перекресток», «Острова». В каждом ТРЦ установят по одному ящику для пожертвований, рядом расположится баннер с логотипом «Крыльев», и будет стоять волонтер в футболке с таким же логотипом.

С 15:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки начнется благотворительный концерт с участием артистов города. Там же организуют точку для сбора средств – как и в торговых центрах, установят ящик для пожертвований и баннер.

«Кроме того, у нас будет работать пара мобильных точек для сбора денег. С 14:00 волонтеры будут ходить по набережной в футболках с логотипом "Крыльев" и ящиками. Хочу отметить, что мы будем работать только в трех перечисленных торговых центрах и на набережной. Если вы увидите каких-то людей, которые будут собирать деньги якобы в рамках нашего телепроекта в других местах, знайте, что к нам они не имеют никакого отношения», – сказала промоменеджер ТК «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

Желающие помочь могут пожертвовать деньги дистанционно – через смс. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом АМУР или AMUR и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: АМУР 300 или AMUR 300. Допустимый размер пожертвований через смс – от 10 рублей до 15 000 рублей.

Как сообщалось ранее, в этом году в рамках телемарафона будет проводиться сбор средств на программу «Здоровый ребенок» амурского отделения «Российского детского фонда» для детей с диагнозом ДЦП. По этой программе в Приамурье проведут курс лечения методом кинезиотерапии сразу для 30 детей. На проведение одного курса необходимо 500 тысяч рублей.

Также помощь необходима шестилетнему Станиславу Мешенчуку и двухлетней Алисе Лаптевой. Маленькая Алиса Лаптева родилась с кровоизлиянием в мозг. Беременность протекала хорошо, но после родов выяснилось, что у матери и ребенка конфликт групп крови – у мамы первая группа, а у дочки – третья. Сразу после родов малышка перенесла несколько серьезных заболеваний. У нее грубая задержка моторного, речевого и психического развития, симптоматическая эпилепсия. Девочка сама не ходит. Сейчас у Алисы начались проблемы с тазобедренными суставами. Родители Алисы собирают деньги, чтобы отвезти малышку к врачам в Москву и Санкт-Петербург на консультацию. Отменить или перенести консультацию нельзя, так как попасть туда очень сложно, запись идет за несколько месяцев. На поездку маме с дочкой нужно собрать 80 000 рублей.

Второй ребенок – Станислав Мешенчук – родился здоровым. Но когда мальчику было 4 года, он сильно ударился головой в детском саду, и с тех пор у него развилась тяжелая форма эпилепсии. В день у него бывает до 40 приступов. Сами приступы проходят очень тяжело, во время них ребенок практически не дышит. Обследования показали, что у мальчика отмирают клетки головного мозга – вылечить медикаментозно это нельзя, можно только поддерживать медицинскими препаратами. Чтобы на 80 % снизить количество приступов, погибшие клетки необходимо удалить. Такую операцию готовы сделать в Тюмени бесплатно по квоте. Но для этого там нужно сначала пройти платное обследование. На поездку и обследование семье необходимо собрать 200 тысяч рублей.

Подробнее о телемарафоне «Крылья» можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе «#Телемарафон Крылья».