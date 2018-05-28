В Приамурье увеличилось производство яиц

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Амурстат опубликовал статистику производства продукции животноводства в Амурской области за 2017 год. В регионе увеличилось производство яиц, возросли надои молока. В то же время сократилось производство скота и птицы на убой.

В 2017 году, по сравнению с 2016-м, в амурских хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в убойном весе) сократилось на 5,9 %. Увеличение валового надоя молока произошло на 1,8 %. Производство яиц возросло на 3,3 %.

Основными производителями скота и птицы на убой (в убойном весе) в 2017 году были хозяйства населения. Их доля, по сравнению с 2016 годом, выросла на 4,9 процентного пункта. При этом удельный вес сельскохозяйственных организаций за этот период сократился на 5,2 процентного пункта. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей увеличился незначительно – на 0,3 процентного пункта.

Доля хозяйств населения, основных производителей молока в Приамурье, в 2017 году, по сравнению с 2016-м, увеличилась на 0,9 процентного пункта; крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на 0,1 процентного пункта. Сократилась доля сельскохозяйственных организаций – на 1 процентный пункт.

Производство яиц сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях (на птицефабриках) – 80,9 % от общего объема производства. В 2017 году отмечалось увеличение удельного веса сельскохозяйственных организаций – на 1,6 процентного пункта; сокращение – хозяйств населения – на 0,4 процентного пункта. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве яиц не изменилась.