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Следователей полиции Свободного обвиняют в фальсификации материалов дела

Следователей полиции Свободного обвиняют в фальсификации материалов дела
Фото: today.kz

В Свободном следователи полиции сфальсифицировали часть материалов уголовного дела, в том числе, допросы свидетелей. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Амурской области после проведения служебной проверки.

В прокуратуре проверили информацию УМВД России по Амурской области о результатах служебной проверки по фактам волокиты со стороны сотрудников областного СУ УМВД и повторного изучения материалов уголовного дела. Дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Жителя Свободного обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Проверкой выявлено, что часть материалов данного уголовного дела была сфальсифицирована. Неустановленные должностные лица следственного отдела МО МВД России «Свободненский», стремясь избежать ответственности за неполноту следствия, сфальсифицировали материалы уголовного дела, в том числе допросы свидетелей. При этом они не приняли меры по привлечению к уголовной ответственности жителя Свободного за совершенное преступление.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация доказательств по уголовному делу». Сейчас ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1561

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    3 часа назад

    Неустановленные должностные лица//юмор

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.



    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



  • Йосеф

    Йосеф
    2 часа назад

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    банбанНеустановленные должностные лица//юмор


    Если дело гуляло от следака к следаку, да еще и опера допрашивали по отдельным поручениям, то все правильно возбудили. Установят лиц, не переживайте.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Йосеф

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом



    Гыг. Меня как-то пытались сплющить местные полиция, прокуратура, СК и ФСБ. Выполняли криминальный заказ. Ничего не нашли. Кристально чистый.



    Но, твоё удивление мне понятно. Из общения с силовиками понял, что они готовы хапать всё что только можно, а за очередную звездочку и мать родную продадут. И поведение порядочного человека для них чуждо и непонятно.



    Может где и есть честные полицейские, но мне они не встречались. Кстати, и статистика преступлений среди силовиков просто зашкаливает. При том, что "рука руку моет", "честь мундира"...



  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом



    Гыг. Меня как-то пытались сплющить местные полиция, прокуратура, СК и ФСБ.



    а ещё ФБР, ЦРУ, Моссад и Ми-9

    таких сказочников как ты еще поискать

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Йосеф

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом



    Гыг. Меня как-то пытались сплющить местные полиция, прокуратура, СК и ФСБ.



    а ещё ФБР, ЦРУ, Моссад и Ми-9

    таких сказочников как ты еще поискать



    Гыг. То была не сказка, то была песня! Детектив бы крутейший получился.



    Но, учитывая что ты принял то, что наши силовики выполняют криминальные заказы, уже вселяет надежду в твоё исправление.



  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом



    Гыг. Меня как-то пытались сплющить местные полиция, прокуратура, СК и ФСБ.



    а ещё ФБР, ЦРУ, Моссад и Ми-9

    таких сказочников как ты еще поискать



    Гыг. То была не сказка, то была песня! Детектив бы крутейший получился.

    Но, учитывая что ты принял то, что наши силовики выполняют криминальные заказы, уже вселяет надежду в твоё исправление.



    принял тут ты и судя по всему на грудь

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Йосеф

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    Йосеф

    Хмык

    банбан

    Неустановленные должностные лица//юмор



    Тоже поржал.

    Рука руку моет. Продажные полицейские, продажные прокурорские, даже генерал ФСБ, что был на вертолете и тот продажным оказался.



    один ты весь в белом



    Гыг. Меня как-то пытались сплющить местные полиция, прокуратура, СК и ФСБ.



    а ещё ФБР, ЦРУ, Моссад и Ми-9

    таких сказочников как ты еще поискать



    Гыг. То была не сказка, то была песня! Детектив бы крутейший получился.

    Но, учитывая что ты принял то, что наши силовики выполняют криминальные заказы, уже вселяет надежду в твоё исправление.



    принял тут ты и судя по всему на грудь



    Гыг. Тебе еще начальство за эту беседу по заднице не настучало? Рекомендую тебе всё же посовещаться с командирами.



    А то мне то терять нечего, могу и подробности расписать. С фамилиями.



  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    Распиши конечно, полюбопытствуем коллегиально так сказать.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Йосеф

    Распиши конечно, полюбопытствуем коллегиально так сказать.



    История больно долгая. Если в деталях, то рассказа ровно на час. А без деталей не так интересно.



    И пока я морально еще не совсем готов. Какая-та жалость к некоторым силовикам. Так шта жди.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык



    И пока я морально еще не совсем готов...Так шта жди.



    Ути-пути! Нежности какие



    А Хмык-то слился



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа

    Хмык



    И пока я морально еще не совсем готов...Так шта жди.



    Ути-пути! Нежности какие

    А Хмык-то слился



    Гыг. Разводишь?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык





    Гыг. Разводишь?



    Констатирую фаааакт!



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа

    Хмык



    Гыг. Разводишь?



    Констатирую фаааакт!



    Ну...тогда считай что слился.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык





    Ну...тогда считай что слился.



    Ай-яй-яй! Взрослый мужчина!



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа

    Хмык



    Ну...тогда считай что слился.



    Ай-яй-яй! Взрослый мужчина!



    Гыг. Вот потому и слился, что взрослый. Каждому овощу свой срок.



  • Йосеф

    Йосеф
    51 минута назад

    Хмык

    Йосеф

    Распиши конечно, полюбопытствуем коллегиально так сказать.



    История больно долгая. Если в деталях, то рассказа ровно на час. А без деталей не так интересно.

    И пока я морально еще не совсем готов. Какая-та жалость к некоторым силовикам. Так шта жди.



    Ну ясно в целом. Подождём.

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