Следователей полиции Свободного обвиняют в фальсификации материалов дела

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В Свободном следователи полиции сфальсифицировали часть материалов уголовного дела, в том числе, допросы свидетелей. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Амурской области после проведения служебной проверки.

В прокуратуре проверили информацию УМВД России по Амурской области о результатах служебной проверки по фактам волокиты со стороны сотрудников областного СУ УМВД и повторного изучения материалов уголовного дела. Дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Жителя Свободного обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Проверкой выявлено, что часть материалов данного уголовного дела была сфальсифицирована. Неустановленные должностные лица следственного отдела МО МВД России «Свободненский», стремясь избежать ответственности за неполноту следствия, сфальсифицировали материалы уголовного дела, в том числе допросы свидетелей. При этом они не приняли меры по привлечению к уголовной ответственности жителя Свободного за совершенное преступление.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация доказательств по уголовному делу». Сейчас ведется расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.