Власти Сковородина уличили в нарушении федерального законодательства

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В Сковородине прокуратура выявила нарушения в работе городской администрации. Как выяснилось, местное бюджетное учреждение заключило договоры подряда с родственниками главы Сковородина.

Установлено, что администрация города нарушила часть 1 статьи 10 Федерального закона «О противодействии коррупции». 29 декабря 2017 года муниципальным бюджетным учреждением «Административно-хозяйственный центр г. Сковородино» были заключены договоры подряда с детьми главы города. Согласно актам выполненных работ по этим договорам, родственники выполняли работу, которая удовлетворяла условия договоров, а директор муниципального учреждения принимал ее и перечислял на банковские карты исполнителей оплату.

Как сообщает прокуратура Амурской области, функции и полномочия учредителя МБУ «АХЦ г. Сковородино» от имени муниципального образования осуществляет администрация города. Директор этого учреждения назначается и освобождается от должности распоряжением главы Сковородина, подчиняется ему, подписывает акты выполненных работ. Глава города, в свою очередь, утверждает своим постановлением муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Эти факты говорят о том, что директор учреждения подчиняется непосредственно главе города. При этом главой Сковородина самостоятельно меры по недопущению конфликта интересов не были приняты.

«Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)», – поясняют в ведомстве.

По данным фактам прокурор внес главе Сковородина представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Гражданско-правовые договоры с родственниками главы города в настоящее время расторгнуты.