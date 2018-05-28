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В Благовещенске прошли областные соревнования по конному спорту (фото)

В Благовещенске прошли областные соревнования по конному спорту (фото)

В воскресенье, 27 мая, в Благовещенске прошли областные соревнования по конному спорту. Открытый чемпионат и первенство области проводились на базе конноспортивного клуба «Аллюр». По итогам заездов была сформирована сборная области, которая примет участие в дальневосточном турнире.

На соревнования собрались 27 участников из Благовещенска и Благовещенского района. Больше всего было представителей от клуба «Аллюр». Также на старт вышли спортсмены и их лошади ОАО «Росипподромы», конного двора «У дяди Саши» и частных владельцев.

«Не все смогли принять участие, – рассказала руководитель клуба "Аллюр" Ирина Шишова. – К сожалению, случается всякое. У нас в клубе тоже перед соревнованиями одна лошадь закашляла, две захромали. Перетренировались перед соревнованиями».

В рамках соревнований наездники и их лошади участвовали в трех видах конкура – преодолении препятствий. Для начинающих спортсменов высота барьеров составила 70 сантиметров, для более опытных – 90. Самые подготовленные преодолевали уже метровые препятствия.

В этом году в соревнованиях участвовали только девушки-наездницы, на старт не вышло ни одного представителя сильного пола.

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#животные #спорт

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