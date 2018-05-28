Появились видео ДТП на Новотроицком шоссе
26 мая в Благовещенске на Новотроицком шоссе произошло ДТП, участниками которого стали три автомобиля. В аварии пострадали три человека. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено происшествие.
Как видно на кадрах, к аварии привело нарушение ПДД водителем легкового автомобиля. Он решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора, что и спровоцировало столкновение машин. При этом скорость легковушки была значительной.
Видео: instagram.com/dtpgram_blg
Видео: instagram.com/dtpgram_blg
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