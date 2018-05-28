Появились видео ДТП на Новотроицком шоссе

Как видно на кадрах, к аварии привело нарушение ПДД водителем легкового автомобиля. Он решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора, что и спровоцировало столкновение машин. При этом скорость легковушки была значительной.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Видео: instagram.com/dtpgram_blg