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Появились видео ДТП на Новотроицком шоссе

Появились видео ДТП на Новотроицком шоссе

26 мая в Благовещенске на Новотроицком шоссе произошло ДТП, участниками которого стали три автомобиля. В аварии пострадали три человека. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено происшествие.

Как видно на кадрах, к аварии привело нарушение ПДД водителем легкового автомобиля. Он решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора, что и спровоцировало столкновение машин. При этом скорость легковушки была значительной.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1537

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    58 минут назад

    Отрубить обе руки дебилу, что бы за руль больше никогда не садился.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    52 минуты назад

    Что за истеричка за рулем?

  • vancentti

    vancentti
    42 минуты назад

    мама, меня фура задавила... )))

  • GoodStuff

    GoodStuff
    40 минут назад

    Успел(а) главно, куда не важно уже.

  • Терапевт

    Терапевт
    28 минут назад

    "Как видно на кадрах, к аварии привело нарушение ПДД водителем легкового автомобиля. Он решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора, что и спровоцировало столкновение машин."

    Эй писака, а ты ПДД читал хоть раз?

    6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    креста изначально "летела" нормально, думаю это будет в пользу М-Делики....

  • Jackas

    Jackas
    11 минут назад

    нах так нестись? гонщик херов

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Терапевт

    "Как видно на кадрах, к аварии привело нарушение ПДД водителем легкового автомобиля. Он решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора, что и спровоцировало столкновение машин." Эй писака, а ты ПДД читал хоть раз? 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.



    Хочешь гонщика оправдать?



    Не выйдет!



    В ПДД есть ещё пункты о соблюдении скоростного режима вплоть до полной остановки...



    А то так все долбоводятлы будут оправдывать проезд перекрёстков на красный свет!



    Надеюсь, что в ГИБДД расследовать это ДТП будут адекватные инспекторы.



  • starco

    starco
    8 минут назад

    Один-в-один вариант с Марком и пятью трупами. Под копирку. Есть несколько видео, на которых хорошо видно, что Креста обгноняла автомобили в попутном направлении, которые спокойно остановились, не прибегая к экстренному торможению. То, что здесь обошлось без трупов - так лишь благодаря тому, что Делика тяжёлая и удар пришёлся в морду, а не в заднюю часть, как в случае с Марком. Судя по кадрам, Креста далеко за 60 км/ч выехала... так что ей и отвечать придётся.

  • Носорог

    Носорог
    4 минуты назад

    Обратите внимание, что по встречке ситуация один в один. Такой же гонщег, просто его пропустили.

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    2 минуты назад

    6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение

    А ничего,что парень гнал на бешенной скорости. Там явное превышение скоростного режима. Он даже не завершал маневр на мигающий зеленый, он уже выехал на желтый. При том,ч то издалека было видно таймер на светофоре, было понятно, что он не успевают, куда так гнать?

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