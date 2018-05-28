В Екатеринославке Амурской области военнослужащий украл обмундирование почти на миллион

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Военнослужащий воинской части 21720, дислоцированной в селе Екатеринославка Октябрьского района, украл всесезонные комплекты полевого обмундирования на сумму 892 872,27 рубля. Он имел свободный доступ к складу и воровал в течение 10 месяцев.

Военный следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону установил, что военнослужащий имел свободный доступ к вещевому складу своей воинской части. Пользуясь этим, с 1 сентября 2016 года по 7 июля 2017 года он похитил из хранилища инвентарное вещевое имущество – всесезонные комплекты полевого обмундирования на общую сумму 892 872,27 рубля.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рядовому Александру Фартушину. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему штраф в размере 100 000 рублей, сообщает пресс-служба ВВО.