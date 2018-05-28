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сегодня, 09:20 8

В Екатеринославке Амурской области военнослужащий украл обмундирование почти на миллион

В Екатеринославке Амурской области военнослужащий украл обмундирование почти на миллион
Фото: vseconde.kiev.ua

Военнослужащий воинской части 21720, дислоцированной в селе Екатеринославка Октябрьского района, украл всесезонные комплекты полевого обмундирования на сумму 892 872,27 рубля. Он имел свободный доступ к складу и воровал в течение 10 месяцев.

Военный следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону установил, что военнослужащий имел свободный доступ к вещевому складу своей воинской части. Пользуясь этим, с 1 сентября 2016 года по 7 июля 2017 года он похитил из хранилища инвентарное вещевое имущество – всесезонные комплекты полевого обмундирования на общую сумму 892 872,27 рубля.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рядовому Александру Фартушину. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему штраф в размере 100 000 рублей, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Хочу так служить. 792 872,27 рублей чистой прибыли.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    а посидеть?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А ещё три портсигара отечественных, три кинокамеры, куртка замшевая... три.

  • titan28

    titan28
    22 минуты назад

    Фартушину не фартануло.......аа...ха...ха

  • Страйкер

    Страйкер
    10 минут назад

    прапор походу

  • Страйкер

    Страйкер
    9 минут назад

    в таких случаях очень помогает внезапный пожар

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Страйкер

    прапор походу



    Не читал текст походу... )



    Там русским по белому написано, что рядовой!



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 минута назад

    может человек после службы магазин планировал открыть, спец.одежды.

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