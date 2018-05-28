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В Чигирях в ДТП пострадал 5-летний ребенок

В Чигирях в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Фото: i-sonnik.ru

26 мая в селе Чигири произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок. Мальчик находился в автомобиле Lexus, и машина врезалась в дерево.

Авария произошла в 03:29 на улице Центральной. Водитель, управляя автомобилем Lexus RX 270, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавший 5-летний мальчик с травмами был доставлен в детскую больницу. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок перевозился с использованием автокресла, что позволило уберечь малыша от серьезных травм.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    В 03.29 ночи ехать куда то с ребенком...Ну...если конечно не в аэропорт...

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