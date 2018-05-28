В Чигирях в ДТП пострадал 5-летний ребенок

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26 мая в селе Чигири произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок. Мальчик находился в автомобиле Lexus, и машина врезалась в дерево.

Авария произошла в 03:29 на улице Центральной. Водитель, управляя автомобилем Lexus RX 270, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавший 5-летний мальчик с травмами был доставлен в детскую больницу. Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок перевозился с использованием автокресла, что позволило уберечь малыша от серьезных травм.