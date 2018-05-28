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сегодня, 09:02 3

Авиарейс из Красноярска прибывает в Благовещенск с опозданием

Авиарейс из Красноярска прибывает в Благовещенск с опозданием
Фото: vladtime.ru

28 мая в Благовещенск позже обычного прибудет авиарейс из Красноярска. Задержка составит три с половиной часа.

Рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» должен был прибыть сегодня в 06:10. Теперь же самолет ждут в 09:40. В пресс-службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» пояснили, что лайнер вылетел позже из-за того, что в аэропорту столицы Приамурья прогнозировался туман.

Поскольку самолет «Саратовских авиалиний» летит по маршруту Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский – Благовещенск – Красноярск, задержаны и эти рейсы.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Каждый год одно и то же. Сначала построили аэропорт не там где надо, сейчас расписание составляют без учета особенностей аэропорта , неужели нельзя планировать вылеты и прилеты рейсов к обеду?

  • ay

    ay
    47 минут назад



    построили аэропорт не там где надо



    А где было надо? За Зеей не предлагать - мост построили лишь в 80-ых. Один тут Завитинск предлагал, ну.



    сейчас расписание составляют без учета особенностей аэропорта , неужели нельзя планировать вылеты и прилеты рейсов к обеду?



    А при чом тут особенности аэропорта? На туман намекаете? Так красноярский не из-за тумана задержался. Не было сегодня тумана. А вот нагличане англичане, когда их задолбали туманы, озаботились разработкой систем "слепой посадки." Более полувека назад. Отсталые люди, ну.



    неужели нельзя планировать вылеты и прилеты рейсов к обеду?



    Низзя. Из-за какого то Благовещенска ломать всю "сетку" расписания? Да и ваще, шикарно получается: вылетая вечером из Москвы прилетать утром в Благу - рейс, конеш, "красноглазый", зато ночь короткая, а тем кто в обратку заступает - вааще шикардос, нормальный дневной рейс. Ежели рейс о регионалках летающих из Сибири, то тем более нелепое предложение - во Владик, Сахалин, Камчатку они что, только вечером добираться будут, а обратный даже в транзитную Благу уже ночью? Ну на фиг такие "рациональные" предложения.

  • Baska

    Baska
    38 минут назад

    Ну а так всегда задержки рейсов летом. Все равно к обеду улетают. Так хоть по расписанию было бы и люди планировали бы свои перемещения

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