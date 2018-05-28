Авиарейс из Красноярска прибывает в Благовещенск с опозданием

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28 мая в Благовещенск позже обычного прибудет авиарейс из Красноярска. Задержка составит три с половиной часа.

Рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» должен был прибыть сегодня в 06:10. Теперь же самолет ждут в 09:40. В пресс-службе благовещенского аэропорта ИА «Амур.инфо» пояснили, что лайнер вылетел позже из-за того, что в аэропорту столицы Приамурья прогнозировался туман.

Поскольку самолет «Саратовских авиалиний» летит по маршруту Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский – Благовещенск – Красноярск, задержаны и эти рейсы.