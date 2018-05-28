Британский миллиардер готовится к полету в космос: обзор прессы

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Первое совещание с новым правительством провел президент; ущерб, нанесенный картине Репина в Третьяковке, оценивают в полмиллиона рублей; Путин рассказал о своем политическом будущем. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Не могу не отметить публикацию «Российской газеты», где рассказывается о встрече президента Путина с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума. Отвечая на вопрос о своем политическом будущем, президент России ответил так: «В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяет избираться в третий раз, вот и всё».

Также в номере

На этом сообщения «Российской газеты» о власти не заканчиваются, и вы еще можете прочесть о том, что президент РФ Владимир Путин в субботу провел первое совещание с новым составом российского правительства. Глава государства подчеркнул, что перед правительством «стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи» и далее поручил проработать механизмы реализации майских указов до 1 октября текущего года.

Лично меня удивило вот что: я-то думал, что у министров 5-дневная рабочая неделя, а они, оказывается, еще и по субботам на работу ходят.

Также в номере

И еще одна заметка «Российской газеты» – сегодня это издание выступает у нас в роли ньюсмейкера, – на которую стоит обратить внимание: британский миллиардер Ричард Брэнсон решил слетать в космос. В ходе интервью радиопрограмме Би-би-си Брэнсон (а ему уже 67 лет) сказал, что на Земле его уже ничто не удивляет и теперь ему бы хотелось «пощупать» околоземное пространство.

Предприниматель поделился, что он ежедневно занимается фитнесом и теннисом, чтобы находиться в соответствующей для астронавта физической форме.а также регулярно тренируется на центрифуге, чтобы организм привык к перегрузкам.

Билет в космос сейчас стоит 250 тысяч долларов, однако со временем его цена может снизиться.

Об этом пишут все

Вот информация из «Известий» – вы наверняка уже слышали об инциденте, который я сейчас назову: в Третьяковской галерее некий посетитель разбил стекло картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина и повредил металлическим столбиком полотно. Посетителя задержала полиция. Внятно ответить на вопросы о причинах поступка мужчина ответить не мог, но признался, что перед тем, как начать осмотр галереи, выпил в буфете водки. Сколько потратил на водку, не говорится, но зато сказано, что предварительно ущерб оценили в полмиллиона рублей. Вот и повысил свой культурный уровень.

На посошок

Раскрыв газету «Клаксон», увидел практически сенсационное сообщение о том, что крупная китайская компания-автопроизводитель, заявила о намерении выкупить 100 % акций АвтоВАЗа. По словам китайских представителей, они планируют разобрать и перевести в Поднебесную все оборудование Тольяттинского автозавода. Некоторые работники АвтоВАЗа уже изъявили желание отправиться в Китай вместе с технологическим оборудованием.

Я уж было и порадовался за тех, кто поехал бы работать в Китай; я уж порадовался за то, что на наших улицах станет меньше не самых лучших в мире машин; я уже порадовался за тех, кто так неожиданно и удачно сбагрит с рук это громоздкое, ставшее притчей во языцех производство… Да взгляд упал на дату выхода газеты: оказалось, старую случайно подцепил, чуть ли не 15-летней давности. Понял я, что китайцам своих головных болей хватает, нашу решили нам оставить.