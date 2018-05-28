Минздрав предложил ежегодную индексацию акцизов на алкоголь и сигареты

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Минздрав России настаивает на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20 % в год до 2020 года. Ведомство предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс. Но против таких поправок высказались в Минфине, поэтому ведомства оформили таблицу разногласий.

Как пишут «Известия», Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. Документ ведомство направило на согласование в Минздрав. Министерство здравоохранения выдвинуло дополнительные предложения, которые следует внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018–2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10 % для крепкого спиртного и не менее чем на 20 % для табачной продукции.

В Минфине оказались против таких изменений, поэтому ведомства составили таблицу разногласий. Это следует из протокола совещания министерств, который был направлен в Минздрав 24 апреля за подписью замглавы Минфина Ильи Трунина.

Конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в НК в 2019 году.

Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина рассказала, что повышение налоговых ставок на сигареты и алкогольную продукцию позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление. Индексация также даст экономический эффект, который выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.

«В конце концов мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться», — отметила она.

Сейчас ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 литр спирта, она заморожена до 2020 года, после она должна увеличиться на 4 %, до 544 рублей. Акциз на 1 тысячу сигарет сейчас — не менее 2 123 рублей. К 2021 году его поднимут трижды — почти на 26 %, до 2 671 рубля.

В текущем году минимальная розничная цена (МРЦ) на водку и другую крепкую продукцию составляет 209 рублей за пол-литровую бутылку. В ней на акциз приходится 104,6 рубля, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Если индексация произойдет в 2019 и 2020 годах на 20 %, то сумма акциза в бутылке увеличится на 21 рубль. То есть МРЦ на водку может увеличиться за счет акциза как минимум на 10 %.

Для потребителей, которые покупают легальную алкогольную продукцию, это незначительное подорожание, уверен Вадим Дробиз. Такие изменения не станут причиной снижения потребления алкоголя.

«Бутылка со спиртным — промежуточная субстанция, люди платят за тот объем напитка, который им приносит удовольствие. Снижать количество выпитого и отказываться от приятных ощущений из-за таких сумм никто не будет», — отметил он.