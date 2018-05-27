Амурчанин утонул в Москве-реке, пытаясь снять в воде джинсы

В Москве погиб 23-летний амурчанин. Под утро в воскресенье, 27 мая, житель Амурской области спрыгнул в Москву-реку с Андреевского моста, но на сушу так и не вернулся. Сам прыжок оказался не смертельным. Утонул парень позже – когда пытался снять джинсы в воде.

По рассказам очевидцев, в районе 4 часов утра молодой человек появился на мосту, где в тот момент прогуливалось около 30 человек. Около получаса парень одиноко ходил среди людей, а затем внезапно повесил свою сумку на одну из частей конструкции и слез на световой сигнал для судов. Несмотря на всполошившуюся толпу, которая советовала мужчине не чудить и вернуться обратно на мост, он все же раскачался и спрыгнул в воду.

Прыжок оказался не смертельным. Как пишет «Московский комсомолец», вынырнув и поняв, что все внимание находящихся на мосту москвичей приковано к нему, парень начал кричать, что так делал уже не раз и что ему «нормально».

А затем амурчанин начал раздеваться прямо в воде, он снял с себя кеды, футболку. Но когда дело дошло до джинсов, молодой человек начал тонуть. Запутавшись в мокрой одежде, парень несколько раз нырял и выныривал, пытаясь снять брюки. А спустя несколько минут он окончательно ушел под воду.

Спасти мужчину не удалось еще и потому, что звонившие в экстренные службы очевидцы изначально назвали неверный адрес. Что толкнуло молодого человека на такой поступок, непонятно. При этом известно, что между документов и вещей в сумке погибшего нашли пакет травы растительного происхождения.