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27мая
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Амурчанин утонул в Москве-реке, пытаясь снять в воде джинсы

В Москве погиб 23-летний амурчанин. Под утро в воскресенье, 27 мая, житель Амурской области спрыгнул в Москву-реку с Андреевского моста, но на сушу так и не вернулся. Сам прыжок оказался не смертельным. Утонул парень позже – когда пытался снять джинсы в воде.

По рассказам очевидцев, в районе 4 часов утра молодой человек появился на мосту, где в тот момент прогуливалось около 30 человек. Около получаса парень одиноко ходил среди людей, а затем внезапно повесил свою сумку на одну из частей конструкции и слез на световой сигнал для судов. Несмотря на всполошившуюся толпу, которая советовала мужчине не чудить и вернуться обратно на мост, он все же раскачался и спрыгнул в воду.

Прыжок оказался не смертельным. Как пишет «Московский комсомолец», вынырнув и поняв, что все внимание находящихся на мосту москвичей приковано к нему, парень начал кричать, что так делал уже не раз и что ему «нормально».

А затем амурчанин начал раздеваться прямо в воде, он снял с себя кеды, футболку. Но когда дело дошло до джинсов, молодой человек начал тонуть. Запутавшись в мокрой одежде, парень несколько раз нырял и выныривал, пытаясь снять брюки. А спустя несколько минут он окончательно ушел под воду.

Спасти мужчину не удалось еще и потому, что звонившие в экстренные службы очевидцы изначально назвали неверный адрес. Что толкнуло молодого человека на такой поступок, непонятно. При этом известно, что между документов и вещей в сумке погибшего нашли пакет травы растительного происхождения.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Минус один, сам судьбу решил

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    Красава

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Да все смотрели,а на помощь ему никто не пришел...23 года,горе родителям,выражаю соболезнование...

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Пакет травы растительного происхождения...

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    1 час назад

    Вот вафля

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    ООШШДа все смотрели,а на помощь ему никто не пришел...23 года,горе родителям,выражаю соболезнование...


    Вы бы сами прыгнули?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    отстойная смерть, как то не по мужски но явно что помирать не хотел, обкурился и внимания захотел

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    джинсов, молодой человек начал тонуть. Запутавшись в мокрой одежде, парень несколько раз нырял и выныривал, пытаясь снять брюки.

    так а в чем он был?

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Тут главное в другом- было человек 30 и никто не кинулся спасать

  • AК-47

    AК-47
    59 минут назад

    теперь,к сожалению,главное-видосик снять и выложить в своем уютном блоге

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    Вот сидя перед моником очень удобно геройствовать.

    Я, например, без спасательных средств не сунусь в холодную воду, чтобы спасать придурка, который решил сдохнуть таким способом.

    Правда и снимать это на видео тоже не буду.

  • AК-47

    AК-47
    47 минут назад

    А кто геройствует?Это обычная констатация факта,а цель этого чувака вряд ли была смерть

    Просто так все сложилось

  • Витком

    Витком
    33 минуты назад

    Помнится в прошлом году наверное в октябре месяце (!!!) парень бросился спасать пса,который тонул в Амуре

  • мыжго

    мыжго
    24 минуты назад

    Вот не зря чувак жизнь прожил, да. Всем доказал.

    p.s. трава растительного происхождения... амур.инфо - твои дебилы - лучшие!

  • Витком

    Витком
    21 минута назад

    Хм, ну почему же, вот например футбольные поля, они химического происхождения, кстати

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Лошара.

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