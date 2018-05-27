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сегодня, 19:07 1

В Шимановском районе на трассе загорелся большегруз (видео)

В Шимановском районе на трассе загорелся большегруз (видео)
Фото: ptzgovorit.ru

28 мая в Шимановском районе на 1 371 километре федеральной автодороги горел грузовой автомобиль иностранного производства. Сообщение о пожаре поступило утром. Через девять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 города Шимановска в составе пяти человек и одной единицы техники прибыли на место.

В течение четырех минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огнем уничтожены кабина, моторный отсек, часть фургона на площади три квадратных метра. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #транспорт

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