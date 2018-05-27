Пассажирам станут больше платить за задержки международных авиарейсов

28 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие пассажирам получать увеличенную компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса. Теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла максимум 25 рублей за час задержки.

Как пишет «Коммерсант», наибольший размер компенсации за утерянный багаж ранее составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей.

Кроме того, расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику. До сегодняшнего дня это можно было сделать лишь по месту регистрации авиакомпании, теперь же подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.

Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции. Сейчас ее участниками является около 130 государств.