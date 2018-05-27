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В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: программа «Эхо недели»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: программа «Эхо недели»

В понедельник, 29 мая, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Эхо недели». Самые яркие события прошедшей недели ведущие обсудят с журналистом «Амур.инфо» Василием Клениным. Ведущие – Татьяна Удалова, Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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