В Пояркове спасатели обследуют реку, где предположительно утонул мальчик

Первым на дно Амура спустился начальник поисково-спасательной группы Андрей Никиенко. «Место, где, по словам очевидцев, утонул мальчик – чистое, без ям, дно илистое. Под водой сильно чувствуется течение реки – более двух метров в секунду. Работу осложняла плохая видимость, мутность воды и низкая температура воды – плюс 5-6 градусов», – рассказал водолаз со стажем.

Несмотря на высокую скорость течения воды, обследование дна все равно было проведено. За несколько часов спасатели сделали три погружения. Но результатов они не дали.

После обеда профессионалы приступили к работе в затоне, куда, по словам местных жителей, могло унести тело амурчанина. Там исследовали 50 метров береговой линии. В затоне также ничего обнаружить не удалось.

В настоящее время водолазы выехали на место постоянной дислокации в город Свободный. На реке Амур от Поярково до населенного пункта Калинино, в 65 километрах вниз по течению продолжают работу добровольцы, сотрудники ГИМС и пограничные катера. Они обследуют водную гладь и береговую линию. Всего группами было обследовано в общей сложности 80 километров береговой линии с прилегающей к ней водной гладью, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.