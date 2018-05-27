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Теплый понедельник: прогноз погоды в Приамурье на 28 мая

Теплый понедельник: прогноз погоды в Приамурье на 28 мая
Фото: www.supersadovnik.ru

В Амурской области 28 мая будет малооблачно, без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4…9, местами будет около нуля. Днем термометры покажут плюс 22….27, местами – около плюс 20.

В Благовещенске будет преимущественно ясно, без осадков. Западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5…7, днём – плюс 25…27, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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