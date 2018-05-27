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Дневной салют, показательные выступления, речной парад: Благовещенск отметил День пограничника

Дневной салют, показательные выступления, речной парад: Благовещенск отметил День пограничника

В Благовещенске 27 мая отметили 100-летие пограничной службы. В честь праздника в городе прошли различные мероприятия – от торжественного возложения цветов и показательных выступлений до работы творческих площадок и речного парада. На Амур.инфо фоторепортаж с места событий.

Началось празднование в 10 часов утра на площади Победы. Там состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, торжественное прохождение парадного расчета Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Там же были организованы показательные выступления с участием условного нарушителя, служебных собак и сотрудников погрануправления.

После по Амуру торжественно прошли пограничные сторожевые корабли. А вдоль ограждения нижней палубы на участке от ротонды до бронекатера сработали залпы дневного фейерверка. Затем началась экскурсия по пограничному кораблю «Благовещенск», который также участвовал в параде, а после него пришвартовался к дебаркадеру. Группы по 20 человек пускали внутрь и за 15 минут проводили по всему судну.

Параллельно на набережной проходила акция-гулянье «Благовещенск – город пограничный». От улицы Мухина до Шевченко работали двадцать творческих площадок. Это всевозможные тематические выставки, фотозоны, спортивные, концертные и интерактивные площадки. Также работали полевые кухни и были организованы викторины и квесты.

Так, на одной из точек была представлена выставка Морского государственного университета, там выставили экспонаты из музея учебного заведения: компасы разных лет, карту, штурвал, китель, судовые часы, якорь и другое. Недалеко работала медицинская палатка. Там можно было проверить здоровье: измерить уровень сахара в крови, сделать ЭКГ, получить консультацию терапевта и эндокринолога.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • прогноз погоды

    прогноз погоды
    1 час назад

    за ПВ до дна!!!

  • postal

    postal
    46 минут назад

    День пограничника перенесли?Так то обычно 28 го мая...

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