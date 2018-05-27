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27мая
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сегодня, 14:45 5

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 7 июня
Фото: eadaily.com

На сайте Кремля появилась информация о программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». Она начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Трансляция будет вестись на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив смс или ммс-сообщение на номер 0-40-40 (только с телефонов российских операторов связи). Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Также оставить вопрос можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. Обращения к «Прямой линии» принимаются и от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва – Путину». Кроме того, пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live» смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы принимаются начиная с 08:00 по московскому времени 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    А чего это без обычной массовки на этот раз?

    Хочется посмотреть на представителей 76% проголосовавших россиян, которые щастливы

    Думаю, в жизни таких вряд ли встретишь



  • Sah

    Sah
    2 часа назад

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Чесалово с зелеными папками.Царь наш, исполнитель желаний.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Sah



  • Хмык

    Хмык
    47 минут назад

    Вот оно - щастье!

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