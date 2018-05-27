В Благовещенске двое мужчин с ребенком и собакой украли велосипед (видео)

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, которая рассказала, что у нее украли велосипед. Кража была совершена 24 мая в подъезде многоквартирного дома. Происходящее попало в объектив камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, на преступление пошли двое мужчин, вместе с ними во время кражи были ребенок и собака.

Велосипед марки Stels Adrenalin был украден около 9 часов утра из второго подъезда дома № 64 по улице Горького. Судя по кадрам с камер, мужчины заранее договорились о совершении преступления. Один из злоумышленников, зная о том, что в подъезде находится велосипед, привел второго, чтобы совершить кражу. У второго мужчины при этом на руках был ребенок, а рядом шла собака, предположительно, породы чау-чау.

На кадрах также видно и слышно, как мужчины спорят. Злоумышленник с ребенком на руках долго не решается на кражу, чем начинает выводить из себя организатора преступления.

«Лень, мы че ждем? Че ты шел сюда вообще, ты то одно говоришь, то другое. Выходим и идем до угла. Если сейчас какой-то кипиш начнется, то я, если что, тебе его продал. Мы вначале одно обговаривали, сейчас другое уже», – возмущается мужчина, который привел напарника в подъезд.

По словам владелицы велосипеда, с преступниками она разминулась буквально на пару минут.

«Я живу на шестом этаже, спустилась на лифте, открыла дверь подъезда, там стояла собака, рвалась внутрь, я ее запустила. А буквально минутой ранее мужчины эти уже зашли в подъезд и поднимались по лестнице за моим велосипедом. И там на кадрах видно, как я вышла, запустила собаку, собака пошла за мужчинами наверх, а потом они вместе все спустились вниз с моим великом», – рассказала Анна, хозяйка велосипеда.

Девушка отметила, что пес был породистый, похож на чау-чау, но очень грязный. Анна предположила, что собака живет в частном секторе. Но никто из жильцов многоэтажки, просмотрев видео с камер, не узнал ни мужчин, ни ребенка, ни собаку.

«Они живут не в нашем доме, их раньше никто не видел. Но у нас тут рядом есть частный сектор, возможно, они проживают там. Судя по аудио, мужчины знали, что там есть велосипед. И один мужчина привел другого за великом. Более того, мой велосипед оказался не единственным, который они решили украсть. Чуть позже они вернулись, правда, уже без собаки и ребенка и пытались украсть велосипед соседки. Но там им помешал мужчина, который пришел лампочку в подъезде менять. Они успели просто скатить велосипед вниз, на первый этаж. Их также видели в других подъездах, может, они еще что-то украли», – сказала Анна.

Владелица украденного велосипеда сразу же в день пропажи обратилась в полицию с заявлением. Но пока двухколесный транспорт никто не нашел. Горожанка просит откликнуться местных жителей, которые могут знать злоумышленников. За достоверную информацию девушка обещает вознаграждение. Телефоны: 8-924-679-17-80, 8-924-142-14-42.