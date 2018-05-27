Сразу три авиарейса прибыли в Благовещенск с задержкой в несколько часов

В Благовещенском аэропорту утром 27 мая задержались с прибытием три рейса. Это рейс S7-3267 Новосибирск – Благовещенск компании «Сибирь», У6-299 Москва – Благовещенск компании «Уральские авиалинии», N4-2554 Нячанг – Благовещенск компании «Северный ветер». Задержка составила несколько часов.

Причиной стал прогнозируемый единой метеорологической службой туман.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, решение о задержке прилета и посадки самолета в связи с прогнозированием тумана принимают авиакомпании-перевозчики и непосредственно экипаж воздушного судна, если этого требуют условия безопасности полетов или авиационной безопасности.

Все службы аэропорта в настоящее время работают в штатном режиме.