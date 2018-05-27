Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 0

Сразу три авиарейса прибыли в Благовещенск с задержкой в несколько часов

В Благовещенском аэропорту утром 27 мая задержались с прибытием три рейса. Это рейс S7-3267 Новосибирск – Благовещенск компании «Сибирь», У6-299 Москва – Благовещенск компании «Уральские авиалинии», N4-2554 Нячанг – Благовещенск компании «Северный ветер». Задержка составила несколько часов.

Причиной стал прогнозируемый единой метеорологической службой туман.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, решение о задержке прилета и посадки самолета в связи с прогнозированием тумана принимают авиакомпании-перевозчики и непосредственно экипаж воздушного судна, если этого требуют условия безопасности полетов или авиационной безопасности.

Все службы аэропорта в настоящее время работают в штатном режиме.

Просмотров всего: 867

#транспорт

распечатать


Происшествия 2

В поселке Уруша в ДТП погиб мотоциклист
Общество

В Благовещенске появился многофункциональный центр РЖД

Экономика 10

Министр финансов России сожалеет о том, что в стране слишком мало платных дорог
Происшествия 6

Участниками ДТП на подъезде к Благовещенску стали 5 автомобилей

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь