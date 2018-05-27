Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 0

Неправильная эксплуатация электропроводки привела к пожару в селе Тавричанка

Неправильная эксплуатация электропроводки привела к пожару в селе Тавричанка
Фото: Газета.Ру

26 мая в 17:35 в Серышевском районе огнеборцы выезжали в село Тавричанка, где на частном подворье загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горела кровля дома. В течение 12 минут открытое горение было ликвидировано. Пожарные отстояли рядом стоящий жилой дом.

В ликвидации пожара участвовали боевые расчеты пожарно-спасательной части поселка Серышево, пожарного поста села Томское – всего шесть человек, две единицы техники. Предположительно, пожар произошел в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Хозяин дома использовал электропроводку с поврежденной изоляцией – в виде скруток.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Амурской области зарегистрировано четыре бытовых пожара, спасатели для оказания помощи населению выезжали 10 раз, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 375

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Пояркове спасатели обследуют реку, где предположительно утонул мальчик
Происшествия 4

В Благовещенске двое мужчин с ребенком и собакой украли велосипед (видео)
Происшествия

В поисках пропавшего работника Норского лесхоза исследованы 120 квадратных километров

Происшествия 2

В поселке Уруша в ДТП погиб мотоциклист
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь