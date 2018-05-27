Неправильная эксплуатация электропроводки привела к пожару в селе Тавричанка

Фото: Газета.Ру

26 мая в 17:35 в Серышевском районе огнеборцы выезжали в село Тавричанка, где на частном подворье загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горела кровля дома. В течение 12 минут открытое горение было ликвидировано. Пожарные отстояли рядом стоящий жилой дом.

В ликвидации пожара участвовали боевые расчеты пожарно-спасательной части поселка Серышево, пожарного поста села Томское – всего шесть человек, две единицы техники. Предположительно, пожар произошел в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Хозяин дома использовал электропроводку с поврежденной изоляцией – в виде скруток.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Амурской области зарегистрировано четыре бытовых пожара, спасатели для оказания помощи населению выезжали 10 раз, сообщает амурское управление МЧС.