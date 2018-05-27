В поисках пропавшего работника Норского лесхоза исследованы 120 квадратных километров

В настоящее время в поиске участвуют спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, сотрудники Норского лесхоза, а также вездеход и вертолет Амурской авиабазы. Воздушное судно ежедневно с 9 утра патрулирует заранее определенный квадрат местности: вертолет идет на предельно низкой высоте, чтобы максимально разглядеть и зафиксировать подозрительные рельефы местности и предметы.

Также Ми-8 для спасателей завез моторную лодку и специальное оборудование для обследования дна близлежащих озёр от места исчезновения. За вчерашний день было обследовано 13 квадратных километров лесистой и болотистой местности.

Всего за шесть дней поисков исследовали 120 квадратных километров территории, в том числе 70 квадратных метров наземной группировкой, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.