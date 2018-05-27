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Около 200 благовещенцев посетили «Радугу здоровья» в ОКЦ (фото)

Около 200 благовещенцев посетили «Радугу здоровья» в ОКЦ (фото)

В Благовещенске 26 мая прошла традиционная акция «Радуга здоровья». Десять разных площадок работали в ОКЦ с 09:00 до 13:00. Горожанам предлагалось бесплатно проверить свое здоровье, стать донором крови и поучаствовать в розыгрыше призов. Всего в акции приняли участие порядка 200 человек.

Участники акции могли измерить уровень сахара в крови, определить процент жира и жидкости в организме, измерить рост, вес, обхват талии, объем груди, силу кисти, определить степень насыщения крови кислородом, а также индекс активности психологического и эмоционального состояния человека. Также в ОКЦ работали мобильная флюорографическая станция и мобильная станция переливания крови. Там же можно было получить консультацию врачей – репродуктолога, офтальмолога, врача общей практики, педиатра и хирурга.

Кроме того, посетители площадок могли сделать экспресс-тест на ВИЧ и провести УЗИ щитовидной железы, последнее пользовалось особенным спросом, отметили организаторы. Также всем желающим показали, как оказать первую медицинскую помощь на манекене. Помимо этого, можно было сделать массаж ног и спины на вибромассажере. А всем детям бесплатно давали кислородный коктейль.

В итоге кровь сдали 25 доноров по 450 миллилитров каждый. Флюорографию сделали 49 человек, а тесты на ВИЧ – 50 человек.

«Сначала с утра молодежь шла, студенты прям группами приходили, потом пожилые люди пошли. Были и дети – по времени так совпало, что в ОКЦ параллельно концерт детской студии проходил, и после концерта все детки пришли на наши площадки. Люди благодарили, что проводится такая акция, потому что в больницу бывает проблематично им попасть, а тут удобно – все в одном месте. Вообще интерес к акции повышается с каждым годом, людей больше приходит и площадки расширяются. Все больше медклиники хотят принять участие. И на следующую акцию, которая пройдет в сентябре, мы, скорее всего, весь второй этаж охватим. В этот раз был задействован первый этаж и лишь частично второй», – рассказала специалист отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Виктория Терешкова.

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#здоровье

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