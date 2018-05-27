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В поселке Уруша в ДТП погиб мотоциклист

В поселке Уруша в ДТП погиб мотоциклист

В субботу, 26 мая, в 20:00 в поселке Уруша Сковородинского района произошло смертельное ДТП. На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл «Хонда». В результате аварии мотоциклист погиб.

Известно, что водитель двухколесного транспорта 1990 года рождения. Он скончался в больнице, куда его доставили после происшествия. Пассажир мотоцикла 1993 года рождения получил травмы, его госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает амурское управление МВД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Опять кто-то быстро ехал. (

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