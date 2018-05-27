День без дождей: прогноз погоды в Амурской области на 27 мая

Фото: lady.izvestia.kiev.ua

В Амурской области 27 мая установится переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Температура составит плюс 24…29, на севере местами – плюс 15…20.

В Благовещенске также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 23…25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL