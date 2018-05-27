В Благовещенске появился многофункциональный центр РЖД

В Благовещенске рядом со зданием железнодорожного вокзала открылся многофункциональный центр предоставления транспортно-логистических услуг РЖД среднему и малому бизнесу. Центр предлагает новую концепцию продвижения железнодорожного сервиса.

Символическую красную ленточку на открытии перерезали исполняющий обязанности министра транспорта и строительства Амурской области Валерий Ухов, заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области Юрий Кушнарь и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков. Также в торжественной церемонии приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, члены Союза «Амурская торгово-промышленная палата», руководители Забайкальской железной дороги, Забайкальского территориального центра фирменного транспортного обслуживания и филиала ПАО «ТрансКонтейнер».

«Этот современный центр является логичным результатом реализации политики клиентоориентированности ОАО "РЖД", совершенствования транспортного сервиса, системного повышения качества предоставляемых железной дорогой услуг», – отметил начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.

Одно из основных направлений работы центра связано с оказанием помощи в создании транспортно-логистических цепочек, в том числе с использованием мультимодального сообщения, то есть транспортировка грузов может вестись по одному договору, но выполняется она по меньшей мере двумя видами транспорта.

В многофункциональном офисе клиенты смогут оформить заявки более чем на 50 различных транспортных услуг. Предусмотрена подготовка документов на грузы, находящихся одновременно сразу на нескольких станциях Забайкальской железной дороги. Работа офиса будет основана по принципу одного окна, обслуживать представителей бизнеса будут восемь персональных менеджеров, сообщает пресс-служба ЗабЖД.