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26мая
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Тысячи китайских чиновников в апреле наказаны за расточительство

Тысячи китайских чиновников в апреле наказаны за расточительство
Фото: ТАСС

Около шести тысяч китайских чиновников подверглись административным наказаниям в апреле этого года за расточительство и несанкционированное использование бюджетных средств, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В апреле комиссия рассмотрела 3 922 дела в рамках проверок на выполнение правил поведения для чиновников, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на службе, которые были утверждены в декабре 2012 года. В них фигурировали 5 759 чиновников, которые впоследствии подверглись административным взысканиям в соответствии с масштабами правонарушений.

Наибольшее количество нарушений касалось несанкционированной выплаты субсидий, получения подарков и денежных средств, несанкционированного использования служебных автомобилей, нецелевого использования бюджетных средств для проведения банкетов.

Отмечается, что за первые 4 месяца 2018 года комиссия рассмотрела более 14 тысяч дел, наказанию подверглись 19,9 тысячи чиновников разных уровней.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (ноябрь 2012 года) и председателя КНР (март 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.

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#Китай #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Annushka P.

    Annushka P.
    11 минут назад

    У Российских чиновников научились?

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