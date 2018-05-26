Машины всмятку: в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими (видео)

В субботу, 26 мая, в Благовещенске на Новотроицком шоссе произошло ДТП, в котором при столкновении серьезно пострадали три автомобиля. Один из них отбросило с проезжей части. Есть пострадавшие.

Видео и фото: www.instagram.com/blag_dtp/. На пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Текстильной столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Delica, Honda Fit и Toyota Cresta. В аварии пострадали трое мужчин. Погибших нет. Обстоятельства столкновения выясняются.

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#ДТП #происшествия

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Василий Кленин