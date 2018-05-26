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Машины всмятку: в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими (видео)

Машины всмятку: в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими (видео)

В субботу, 26 мая, в Благовещенске на Новотроицком шоссе произошло ДТП, в котором при столкновении серьезно пострадали три автомобиля. Один из них отбросило с проезжей части. Есть пострадавшие.

Видео и фото: www.instagram.com/blag_dtp/.

На пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Текстильной столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Delica, Honda Fit и Toyota Cresta. В аварии пострадали трое мужчин. Погибших нет. Обстоятельства столкновения выясняются.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Viktor_tor

    Viktor_tor
    29 минут назад

    У знакомой есть видео этого дтп. Машина легковушка летела на скорости больше 60, обгоняя все машины по пути, подъехала к перекрестку когда горел 0 зеленый на светофоре на большой скорости, в это время микроавтобус поворачивал на скорости км 2-5 в час налево. На полосе легковушки заворачивала налево жигули, за ней выворачивающий микроавтобус легковушка и не заметила, и на всей скорости влетела в микроавтобус. Микроавтобус развернуло больше 180 градусов, он пока крутился зацепил еще и другую машину на перекрестке. А легковушка от удара вылетела на обочину

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Viktor_tor

    А легковушка от удара вылетела на обочину



    Легковушка - это Фит или Креста?

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