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сегодня, 20:10 3

Депутаты предложили установить МРОТ в размере 40 % от среднего заработка по стране

Депутаты предложили установить МРОТ в размере 40 % от среднего заработка по стране
Фото: tvzvezda.ru

В Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40 % от средней заработной платы по стране. Соответствующий законопроект разрабатывает член комитета ГД по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Как рассказал парламентарий RT, такие меры рекомендованы профильными международными организациями.

«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты», – сказал Шеин.

В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому МРОТ составил 11 163 рубля. Кроме того, по данным Росстата, в 2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата была зафиксирована на уровне 39 085 рублей (в апреле 2018 года — 43 550 рублей).

Таким образом, в случае реализации предлагаемого законопроекта размер МРОТ может превысить 15,6 тысячи рублей. По словам Шеина, это не потребует значительных затрат бюджета.

«Предыдущее повышение МРОТ, грубо говоря, с 7,5 тысячи рублей до 11 стоило бюджету примерно 0,1 % от общих бюджетных издержек. Поэтому и в данном случае всё обойдётся, так сказать, десятыми долями», – пояснил депутат.

Документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.

Ранее стало известно, что ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    А чо, скоро выборы?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Есть такой предмет болтология, всем депутатам и правительству однозначно пять.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Купил попкорн. Когда начинать есть?

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