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сегодня, 19:11 5

Александр Козлов переименовал свой Instagram и начал с белого листа

Александр Козлов переименовал свой Instagram и начал с белого листа

Александр Козлов сменил должность, но не стал расставаться со своим официальным аккаунтом в сети Instagram. Он сменил ник с gubernatorlive на ministrlive и опубликовал в нем запись с «белым листом». И призвал амурчан, как и раньше, писать ему комментарии с пожеланиями.

«Пусть будет так, – написал министр и бывший губернатор Приамурья. – Как новая точка отсчета, как белый лист. Как Вы знаете, совсем недавно я был назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока. Это новая для меня должность и просто колоссальная ответственность. Но хочу сказать, что никто кроме нас самих Дальний Восток не улучшит! Давайте сделаем это вместе! Я всегда прислушивался к вашему мнению и наказам. Хотел бы услышать их и сейчас! Если у вас есть идеи, пожелания по улучшению нашей с вами жизни, пишите в комментариях».

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#губернатор #интернет #российская власть

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    3 часа назад

    Хороший мальчик.

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    А долги по наказам можно не отдавать?)))) Обещал нас переключить на электрокотельную , обещания остались обещаниями....

    А люди собрали сотни подписей, верили, что поможет скинуть такое финансовое бремя. Увы. В мае заплатила на двоих квартплату 17тыр.

    Подруга в Благе снимает квартиру за 15.

    А я за свою собственную, неэлитную зейскую квартиру плачу 17. С жесткой экономией - посуду моет посудомойка, стирает машинка автомат, санузел вода перекрывается, не течет почем зря. Электричество выключается, как только выйдешь из комнаты...Счетчики на горячую и холодную. Наверное еще горячую воду нужно отрезать, водонагреватель купить на 100 л) Так все соседи сделали, только свет выбивает, не рассчитана старая проводка на водонагреватели во всех квартирах.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Димон и Саня спасут нас Дальневосточников.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Походу мыслить ширше и глубинние ему не дано.

    Понимание текущего момента не осенило.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    1 час назад

    "Оставайся мальчик с нами - будешь нашим Королем". Автор текста (слов): неизв.автор. Композитор (музыка): Амирханян Р.

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