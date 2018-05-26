Александр Козлов переименовал свой Instagram и начал с белого листа

«Пусть будет так, – написал министр и бывший губернатор Приамурья. – Как новая точка отсчета, как белый лист. Как Вы знаете, совсем недавно я был назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока. Это новая для меня должность и просто колоссальная ответственность. Но хочу сказать, что никто кроме нас самих Дальний Восток не улучшит! Давайте сделаем это вместе! Я всегда прислушивался к вашему мнению и наказам. Хотел бы услышать их и сейчас! Если у вас есть идеи, пожелания по улучшению нашей с вами жизни, пишите в комментариях».