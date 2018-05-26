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Евгений Ганин отстоял титул чемпиона мира на турнире по муа тай в Белоруссии (видео)

Евгений Ганин отстоял титул чемпиона мира на турнире по муа тай в Белоруссии (видео)

Амурский спортсмен Евгений Ганин выиграл бой на турнире по смешанным единоборствам «Осьминог», который прошел в пятницу, 25 мая, в Минске (Белоруссия). В турнире участвовал еще один боец из Амурской области – Андрей Ленжен.

Турнир собрал 24 спортсмена из России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Румынии, Грузии, Казахстана. Среди них были два представителя «Лиги Муай Тай» – Андрей Ленжен и Евгений Ганин.

Андрей Ленжен уступил в бою чемпиону Европы по панкратиону, призеру чемпионата мира по ММА Павлу Масальскому из Белоруссии. Бой проходил по версии ДРАКА.

Евгений Ганин участвовал в бою по версии К-1. Претендентом на пояс чемпиона мира стал известный белорусский боец, чемпион Белорусии по К-1 Сэку Бангура. Исход схватки решился в первом раунде: правым джебом Евгений отправил Сэку в нокаут, сообщил представитель федерации муай тай Александр Бурдуков.

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