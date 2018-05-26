В Муравьевском парке вылупился второй журавленок (видео)

В пятницу, 25 мая, в Муравьевском парке у пары японских журавлей появился на свет второй птенец. Кивили и Ока высиживали яйцо по очереди. Младший птенец родился крепким, здоровым, и сотрудники парка надеются, что он выживет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», за два дня до этого у журавлиной пары родился первый птенец.

Несмотря на то, что разница между птенцами всего два дня, она очень заметна. Старший покрупнее, более подвижный и держится увереннее, тогда как новорожденный пока сидит тихо. Но, как сказал сотрудник парка Сергей Рожков, он родился здоровым.

«Он вылупился позже, потому что журавли отложили яйца с разницей в несколько дней, – пояснил Сергей Рожков. – Обычно младшие птенцы более слабые. В прошлом году была похожая ситуация. Тоже было два птенца, младший завалился набок, а было очень холодно, и он замерз. Но в этом году тепло, и мы думаем, что с птенцом всё будет хорошо».