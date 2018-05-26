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сегодня, 17:44 5

В Муравьевском парке вылупился второй журавленок (видео)

В Муравьевском парке вылупился второй журавленок (видео)

В пятницу, 25 мая, в Муравьевском парке у пары японских журавлей появился на свет второй птенец. Кивили и Ока высиживали яйцо по очереди. Младший птенец родился крепким, здоровым, и сотрудники парка надеются, что он выживет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», за два дня до этого у журавлиной пары родился первый птенец.

Несмотря на то, что разница между птенцами всего два дня, она очень заметна. Старший покрупнее, более подвижный и держится увереннее, тогда как новорожденный пока сидит тихо. Но, как сказал сотрудник парка Сергей Рожков, он родился здоровым.

«Он вылупился позже, потому что журавли отложили яйца с разницей в несколько дней, – пояснил Сергей Рожков. – Обычно младшие птенцы более слабые. В прошлом году была похожая ситуация. Тоже было два птенца, младший завалился набок, а было очень холодно, и он замерз. Но в этом году тепло, и мы думаем, что с птенцом всё будет хорошо».

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#животные #природа

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В Муравьевском парке у пары японских журавлей вылупился первый птенец
Комментарии
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  • brb

    brb
    3 часа назад

    Халёсенький.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Буквально вчера убил таракана-мамку на балконе. Новость?

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Прелесть какая , вот бы посмотреть на них вживую , совершенство природы

  • full

    full
    1 час назад

    А я сегодня на автовокзале Райчихинска видел мышь. Прямо в здании.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    56 минут назад

    Отличная новость (я про журавлей), очень трогательно:)

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