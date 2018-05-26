Белогорские «Робин Гуды» увезли большую часть наград с лучного турнира

В субботу, 26 мая, в Благовещенске состоялся открытый турнир по стрельбе из лука среди молодых участников. На соревнование съехались спортсмены из Благовещенска и Белогорска. В итоге большую часть наград увезли гости.

Турнир проходил в тире, расположенном в цокольном этаже Амурского областного дома народного творчества.

«В соревнованиях участвовали лучники от 8 до 17 лет, – рассказал организатор соревнований Владимир Колонтаевский. – Спортсмены состязались с несколькими типами луков: интуитивными, лишенными прицелов и иных приспособлений, классическими олимпийскими с прицелами и блочными».

По итогам соревнований большинство наград забрали гости из Белогорска. В стрельбе из блочного лука лучшей оказалась Анастасия Кургина из Белогорска. В номинации классический лук возрастной группы 14–17 лет победила ее землячка Виолетта Соловьева. Еще один белогорец Степан Доронин взял сразу два первых места. Он оказался лучшим в классическом луке среди 11–13 лет, а затем выиграл у более старших товарищей – интуитивный лук 14–17 лет. Благовещенец Алексей Шкраб занял первое место в интуитивном луке 11–13 лет, а Родион Гончаренко стал лучшим в самой юной возрастной группе 8–10 лет.

В июне в Благовещенске пройдут соревнования среди взрослых.