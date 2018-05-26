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26мая
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сегодня, 15:54 0

Министр финансов России сожалеет о том, что в стране слишком мало платных дорог

Министр финансов России сожалеет о том, что в стране слишком мало платных дорог
Фото: iz.ru

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России слишком мало платных дорог. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского экономического форума, сообщают «Известия».

«У нас очень низкое количество, маленькое количество платных дорог. И речь идет о высокой стоимости, как, к сожалению, мы видим на участке Москва — Шереметьево», — сказал министр.

Глава Минфина добавил, что целый ряд российских бизнесменов готовы наряду с государством вкладываться в инфраструктуру. 24 мая Силуанов анонсировал создание специального фонда развития инфраструктуры. По его словам, это продиктовано необходимостью масштабного увеличения госвложений в эту часть экономики, которая впоследствии может трансформироваться в частные инвестиции.

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#транспорт #экономика

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