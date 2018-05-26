Министр финансов России сожалеет о том, что в стране слишком мало платных дорог

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«У нас очень низкое количество, маленькое количество платных дорог. И речь идет о высокой стоимости, как, к сожалению, мы видим на участке Москва — Шереметьево», — сказал министр.

Глава Минфина добавил, что целый ряд российских бизнесменов готовы наряду с государством вкладываться в инфраструктуру. 24 мая Силуанов анонсировал создание специального фонда развития инфраструктуры. По его словам, это продиктовано необходимостью масштабного увеличения госвложений в эту часть экономики, которая впоследствии может трансформироваться в частные инвестиции.