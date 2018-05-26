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Жительнице Благовещенска срочно нужны деньги на операцию в Израиле

Жительнице Благовещенска срочно нужны деньги на операцию в Израиле

Благовещенке Виктории Рябовой срочно нужны деньги на операцию злокачественной опухоли печени. За лечение взялись медики из израильской клиники. Оперировать нужно срочно – в течение недели, но у семьи Рябовых не хватает средств.

О диагнозе карцинома печени Виктория Рябова узнала в начале весны. Российские врачи отказались оперировать, зато согласие дала клиника в Израиле. Лечение платное – порядка 4 миллионов 100 тысяч рублей. Семья собирала деньги, продавала имущество, но все равно для операции не хватает еще почти полутора миллионов.

Виктория Рябова сейчас уже в Израиле, операцию надо делать срочно. Женщине должны удалить часть печени.

Семья Рябовых просит неравнодушных людей помочь им. Деньги можно перечислить на счета Виктории или ее мужа Виталия.

Реквизиты:

Карта Сбербанка 4276030018172268, Виктория Рябова,

Мобильный банк привязан к номеру 8-914-395-5680.

Карта Сбербанка 4276030014745059, Виталий Рябов.

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#здоровье #финансы

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