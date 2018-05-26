В Шимановском районе подросток госпитализирован после аварии на мотоцикле

Фото: telemiks.tv

В четверг, 24 мая, около 19 часов в одном из поселков Шимановского района 13-летний подросток, ехавший на мотоцикле, не справился с управлением. Тот опрокинулся, в результате пострадал несовершеннолетний пассажир 2003 года рождения.

Пострадавший получил травмы и госпитализирован. Мотоцикл принадлежит родственнику одного из подростков. Предварительно установлено, что транспортное средство несовершеннолетний взял без разрешения, чтобы покататься. Полиция Шимановска проводит проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП #происшествия

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Василий Кленин