Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:22 8

Микрорайоны Благовещенска по-прежнему остаются без горячей воды

Микрорайоны Благовещенска по-прежнему остаются без горячей воды
Фото: svidetel24.info

К вечеру пятницы, 25 мая, жителям второго и третьего микрорайона, согласно графику ремонта тепломагистрали, должны были вернуть горячую воду. Однако большая часть этого района областного центра по-прежнему остается без горячей воды. И в некоторых домах ее могут не дать до 30 мая.

Как пояснили корреспонденту в «Амуртеплосервисе», причина заключается в порывах. Единственные дома, в которых сразу подключили горячее водоснабжение, находятся в районе кинотеатра «Харбин».

Сейчас ведутся ремонтные работы по устранению порывов, они могут продлиться от трех до пяти дней. Подключение домов в микрорайонах будет проходить постепенно. Часть из них подключат уже в субботу, 26 мая, некоторые – завтра. Дольше всего без горячей воды останутся жители домов по улице Институтской между Студенческой и Василенко – здесь ремонтные работы завершатся ориентировочно 28–30 мая.

Просмотров всего: 959

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В Шимановском районе подросток госпитализирован после аварии на мотоцикле
Происшествия 15

Торговый центр «Реал» в Благовещенске закрыли без объяснения причин
Происшествия

Замгендиректора Спецстроя обвиняется в коррупции во время строительства Восточного
Происшествия 1

Пропавшего в Зейском районе пожарного снова начали искать
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • АлексНик

    АлексНик
    3 часа назад

    Ерунда какая-то.Отключили 17, на дворе 26 мая,работы по устранению порывов могут продлиться от трех до пяти дней, а эти дни что ремонтировали? Или ремонт начался только 25 мая?

  • Катя Ник

    Катя Ник
    3 часа назад

    А на Калинина 132 воду вчера дали. А мы Институтская 6 и нам как всегда борода

  • Катя Ник

    Катя Ник
    3 часа назад

    А на Калинина 132 воду вчера дали. А мы Институтская 6 и нам как всегда борода

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    На Северной/Чайковского тоже до сих пор нет горячей воды. В УК говорят, что авария на теплотрассе АКС.

    Но в списке аварийных районов нашего адреса нет.

    https://amurcomsys.ru/news/8123

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Так что есть мнение, что масштабы аварии на гидро-испытаниях больше, чем сообщает АКС и СМИ.

  • shk0der

    shk0der
    1 час назад

    АлексНик

    Ерунда какая-то.Отключили 17, на дворе 26 мая,работы по устранению порывов могут продлиться от трех до пяти дней, а эти дни что ремонтировали? Или ремонт начался только 25 мая?



    Поддерживаю, чем занимались оболдуи из АКС не понятно, разогнать нахрен эту контору.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Ура! Дозвонился в диспетчерскую АКС. Пообещали включить горячую воду сегодня после 18 часов. Ждем.

  • OT

    OT
    57 минут назад

    Да какая проблема в отключении горячей воды, если все понимают об этом как временном факте?

    Вот если свет выключают -это проблема. В холодильниках продукты портятся. Сгорают электроприборы вне режима отключаемые и много много иных проблем на этом.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь