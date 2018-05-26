Микрорайоны Благовещенска по-прежнему остаются без горячей воды

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К вечеру пятницы, 25 мая, жителям второго и третьего микрорайона, согласно графику ремонта тепломагистрали, должны были вернуть горячую воду. Однако большая часть этого района областного центра по-прежнему остается без горячей воды. И в некоторых домах ее могут не дать до 30 мая.

Как пояснили корреспонденту в «Амуртеплосервисе», причина заключается в порывах. Единственные дома, в которых сразу подключили горячее водоснабжение, находятся в районе кинотеатра «Харбин».

Сейчас ведутся ремонтные работы по устранению порывов, они могут продлиться от трех до пяти дней. Подключение домов в микрорайонах будет проходить постепенно. Часть из них подключат уже в субботу, 26 мая, некоторые – завтра. Дольше всего без горячей воды останутся жители домов по улице Институтской между Студенческой и Василенко – здесь ремонтные работы завершатся ориентировочно 28–30 мая.