Торговый центр «Реал» в Благовещенске закрыли без объяснения причин

В субботу, 26 мая, не начал работу благовещенский торгово-развлекательный центр «Реал». По неофициальной информации, в пятницу в ТРЦ пришли представители прокуратуры и службы судебных приставов, после чего помещение опечатали.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился по телефону в одно заведений, располагающихся в «Реале». Ему сказали, что заведение в субботу не работает. Всех сотрудников еще в пятницу отпустили. В выходные они не откроются, и только в понедельник после обеда им обещали дать уточняющую информацию.

Другая сотрудница, работающая в ТРЦ, подтвердила, что «Реал» закрыли на пару дней. Пришли приставы, оцепили и закрыли заведение. Причину не объяснили.

Директор торгового центра сообщила, что она находится в отпуске и не может ничего сказать о происшедшем. В управлении ФССП пока официально это происшествие не прокомментировали.