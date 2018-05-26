Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 15

Торговый центр «Реал» в Благовещенске закрыли без объяснения причин

Торговый центр «Реал» в Благовещенске закрыли без объяснения причин

В субботу, 26 мая, не начал работу благовещенский торгово-развлекательный центр «Реал». По неофициальной информации, в пятницу в ТРЦ пришли представители прокуратуры и службы судебных приставов, после чего помещение опечатали.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился по телефону в одно заведений, располагающихся в «Реале». Ему сказали, что заведение в субботу не работает. Всех сотрудников еще в пятницу отпустили. В выходные они не откроются, и только в понедельник после обеда им обещали дать уточняющую информацию.

Другая сотрудница, работающая в ТРЦ, подтвердила, что «Реал» закрыли на пару дней. Пришли приставы, оцепили и закрыли заведение. Причину не объяснили.

Директор торгового центра сообщила, что она находится в отпуске и не может ничего сказать о происшедшем. В управлении ФССП пока официально это происшествие не прокомментировали.

Просмотров всего: 3743

#происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В Шимановском районе подросток госпитализирован после аварии на мотоцикле
Происшествия 8

Микрорайоны Благовещенска по-прежнему остаются без горячей воды
Происшествия

Замгендиректора Спецстроя обвиняется в коррупции во время строительства Восточного
Происшествия 1

Пропавшего в Зейском районе пожарного снова начали искать
Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    прокуратура и ФССП ? наверное в понедельник будет информация ( или бизнес отнимают или должников ищут )

    Прокурор Амурской области Руслан Медведев задекларировал 6 197 506 рублей 88 копеек годового дохода. Уточняется, что в эту сумму вошел доход от продажи квартиры. В собственности у Руслана Федоровича две квартиры – 39,6 и 105,6 квадратных метра, автомобиль Nissan Murano. Доход супруги областного прокурора составил 4 013 412 рублей 69 копеек. В собственности имеется квартира площадью 60,3 квадратных метра. В пользовании находится квартира площадью 105,6 квадрата. Эта же жилплощадь – в пользовании у несовершеннолетнего ребенка Медведевых.

    Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Дмитрий Ткаченко за 2017 год заработал 1 326 098 рублей 61 копейку. В индивидуальной собственности Дмитрия Григорьевича находятся гараж (20,7 квадрата) и три квартиры (65,5; 63,7 и 91,4 квадратных метра). Дохода у супруги главного судебного пристава Амурской области нет. В собственности находятся 67,8 и 91,4 квадратных метра. В семье Ткаченко есть несовершеннолетний ребенок, в его пользовании имеется квартира площадью 91,4 квадратных метра.

    мало зарабатывают ))

  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    Согласно данным декларационной кампании за прошлый 2017 год, самый большой доход у губернатора Сахалина Олега Кожемяко – 25,2 миллиона рублей. Это на 2 миллиона рублей меньше, чем было указано в декларации главы год назад, сообщает SakhalinMedia. В собственности у главы Сахалина – мотоцикл Harley Davidson XL883N, земельный участок площадью в 45 тысяч квадратных метров, четыре жилых дома (общей площадью 351,7 квадрата). В пользовании у губернатора находятся две квартиры (97 и 114 квадратов соответственно) и земельный участок площадью 120 тысяч квадратных метров.

  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    Путин столько не зарабатывает ))

    Антикоррупционная декларация 2017

    Президент Российской Федерации

    Президент Российской Федерации

    Показать подробности

    18 728 268

    95

    Квартиры: 77 кв. м (1 шт.)

    Гаражи: 18 кв. м (1 шт.)

    4

    Автомобиль легковой: 3 шт.

    Автоприцеп: 1 шт.

  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    а у этих столько квартир ,зем.участвок ))

  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    Трутнев Юрий Петрович

    Антикоррупционная декларация 2017

    Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

    Правительство РФ

    Показать подробности

    377 283 187

    4 342,29

    Земельные участки: 3 742 кв. м (1 шт.)

    Жилые дома: 516,4 кв. м (2 шт.)

    Иное: 83,89 кв. м (2 и 18/827 шт.)

    7,0

    Автомобиль легковой: 4,0 шт.

    Автоприцеп: 1 шт.

    Мототранспортное средство: 1 шт.

    Иное: 1 шт.

  • us.2017

    us.2017
    4 часа назад

    я просто а ху...ю с этих жидов, народ заработать не может а они жируют)))

  • gbsdex

    gbsdex
    3 часа назад

    давно его хотят отжать у этой бабы. Сейчас отожмут и всё.

  • Светок

    Светок
    3 часа назад

    Норма,закрыли хороший ТЦ, и никто ничего не знает

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Светок

    Норма,закрыли хороший ТЦ, и никто ничего не знает



    да знают они всё

    закрыли по решению суда до устранения

    (основное -нет разрешения на ввод в эксплуатацию)

  • Александр Невский

    Александр Невский
    2 часа назад

    Убогий магазин в индейской резервации

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    а там же есть детский центр вот наверное и проверяют )))

    в связи с трагедией в Кемерово )))

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    blob:https://www.youtube.com/e2611df6-faa0-49ea-b76f-e8f2730889f1

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    blob:https://www.youtube.com/e2611df6-faa0-49ea-b76f-e8f2730889f1

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    очнулись " тормаза ")) че то область тормозит конкретно ,ганжибас употребляет или чё ?

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь