В поселке Новобурейский пройдет международный туристический форум

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Амурский международный туристический форум AMUR TRAVEL пройдет в августе 2018 года в поселке Новобурейский Бурейского района. Его участники смогут принять участие как в тематических конференциях, посвященных туризму, так и в различных экскурсиях, походах.

Организаторы форума планируют познакомить начинающих и опытных туристов с Амурской областью как доступнм и интересным регионом для туризма, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП.

В рамках форума пройдут короткие сплав и поход, в которых можно принять участие каждому. Для пилотов будет организована игра на выживание. Участников форума ожидают экскурсии на ГЭС, поход на эстрим-тропу и террасу над рекой Буреей, посещение скалодрома, ледовой арены, ярмарка и вечерние посиделки у костра. Также на форуме будет работать туристическая ярмарка.

Форум пройдет с 23 по 27 августа 2018 года. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте www.amurtravel.com. Подробности можно узнать по телефонам: 8 (914) 556-29-40 и 8 (909) 813-46-33.