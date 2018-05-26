Замгендиректора Спецстроя обвиняется в коррупции во время строительства Восточного

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Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего заместителя генерального директора Спецстроя России Александра Мордовца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Арестованный отправится в СИЗО на два месяца.

СК РФ подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Также Мордовец обвиняется в коррупции – при финальном строительстве космодрома Восточный на Дальнем Востоке.

По мнению следствия, Мордовец, будучи первым замом директора Спецстроя и руководителя штаба строительства космодрома Восточный, подписывал акты о приемки работ, которые на самом деле не производились либо были выполнены не в полном объеме.

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) было упразднено в конце 2016 года из-за махинаций на космодроме Восточный. Его функции были переданы оборонному ведомству. По данным генпрокурора Юрия Чайки прокуроры нашли более 7,5 тысячи нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 499 должностных лиц, вынесено более 400 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушения.