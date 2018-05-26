Пропавшего в Зейском районе пожарного снова начали искать
В субботу, 26 мая, поиски пропавшего пожарного-десантника в Зейском районе снова возобновили. Произошла передислокация сил: людей, которые искали мужчину более десяти дней, заменили новыми. Ранее сообщалось, что активные поиски пропавшего прекращены.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудник федерального резерва Авиалесоохраны из Республики Марий Эл пропал из полевого лагеря в Зейском районе, неподалеку от поселка Снежногорск. Активные поиски в подобных случаях ведутся 10 дней, но его искали дольше. В пятницу, 25 мая сообщалось о решении прекратить активную стадию поисков, предоставить дальнейшие поиски полиции. Однако 26 мая поисковые работы возобновились.
Амурский центр ГЗ и ПБ сообщает, что планируется расширить зону поисков. К ним будут привлечены спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, авиаотделение Амурской авиабазы и сотрудники МЧС.
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