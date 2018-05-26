Пропавшего в Зейском районе пожарного снова начали искать

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», сотрудник федерального резерва Авиалесоохраны из Республики Марий Эл пропал из полевого лагеря в Зейском районе, неподалеку от поселка Снежногорск. Активные поиски в подобных случаях ведутся 10 дней, но его искали дольше. В пятницу, 25 мая сообщалось о решении прекратить активную стадию поисков, предоставить дальнейшие поиски полиции. Однако 26 мая поисковые работы возобновились.

Амурский центр ГЗ и ПБ сообщает, что планируется расширить зону поисков. К ним будут привлечены спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, авиаотделение Амурской авиабазы и сотрудники МЧС.