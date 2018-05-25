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Благовещенка рассказала, что встретила на улице извращенца (видео)

Благовещенка рассказала, что встретила на улице извращенца (видео)

Жительница Благовещенска Анастасия рассказала, что вечером 25 мая встретила на улице извращенца. Мужчина совершал действия со своим половым органом, приспустив штаны и прикрыв лицо.

По словам Анастасии, неприятная встреча произошла около 19:00 на улице Красноармейской, на участке от Кузнечной до Островского, где расположена аллея. «Обычно там гуляют дети. Шла мимо, у него – ноль реакции. Стоял, никуда не дергался», – рассказала горожанка.

С ее слов, это был мужчина в возрасте, на вид под 50 лет. В полицию благовещенка пока не обращалась.

ИА «Амур.инфо» передало информацию городской полиции. В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что на место будут направлены сотрудники патрульно-постовой службы.

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Утешает то, что мужчина "прикрыл лицо", видимо от стыда за свои "действия".....

  • Gorojanka

    Gorojanka
    34 минуты назад

    Да он там десятилетиями эти действия совершает. Аллея, какая там аллея, Бурхановка там и кусты, райское место для рукоблудов и любителей прилюдно проветривать свои органы.

  • Соната

    Соната
    31 минута назад

    знающая наблюдательница?

  • belka717

    belka717
    30 минут назад

    Наивный добряк

    Утешает то, что мужчина "прикрыл лицо", видимо от стыда за свои "действия".....

    Значит, не всё потеряно, если осталась хоть капля стыда!

  • alex 3

    alex 3
    22 минуты назад

    Может это ананист?

  • gbsdex

    gbsdex
    7 минут назад

    Б дрочка лучше чем он её бы натянул. Радовалась бы. Извращенец :) :) Новость одна хлеще другой.

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