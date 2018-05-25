Благовещенка рассказала, что встретила на улице извращенца (видео)

Жительница Благовещенска Анастасия рассказала, что вечером 25 мая встретила на улице извращенца. Мужчина совершал действия со своим половым органом, приспустив штаны и прикрыв лицо.

По словам Анастасии, неприятная встреча произошла около 19:00 на улице Красноармейской, на участке от Кузнечной до Островского, где расположена аллея. «Обычно там гуляют дети. Шла мимо, у него – ноль реакции. Стоял, никуда не дергался», – рассказала горожанка.

С ее слов, это был мужчина в возрасте, на вид под 50 лет. В полицию благовещенка пока не обращалась.

ИА «Амур.инфо» передало информацию городской полиции. В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что на место будут направлены сотрудники патрульно-постовой службы.