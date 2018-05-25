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Приамурье поднялось в Национальном рейтинге инвестиционного климата

Приамурье поднялось в Национальном рейтинге инвестиционного климата
Фото: invest.amurobl.ru

Амурская область поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Регион занял 35 место, улучшив результат за год на 12 позиций. Эту информацию озвучили 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметили в правительстве Амурской области, для достижения такого результата совместно с бизнесом и экспертами была проделана большая работа.

По словам директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, в регионе на протяжении двух лет отмечена положительная динамика в развитии делового климата.

«Улучшение национального рейтинга – это работа огромной команды бизнеса, общественных организаций и правительства области. Высокая оценка на федеральном уровне говорит о стабильности и правильно выбранном направлении работы», – цитирует министра экономического развития региона Светлану Балову инвестиционный портал Амурской области.

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#экономика

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    в регионе на протяжении двух лет отмечена положительная динамика в развитии делового климата - Ага. То есть в течение двух лет оттока населения из Амурки не было.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    туда сюда обратно ......

  • прогноз погоды

    прогноз погоды
    1 час назад

    это все сделал козлов, за что его и повысили

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