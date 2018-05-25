Приамурье поднялось в Национальном рейтинге инвестиционного климата

Фото: invest.amurobl.ru

Амурская область поднялась в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Регион занял 35 место, улучшив результат за год на 12 позиций. Эту информацию озвучили 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметили в правительстве Амурской области, для достижения такого результата совместно с бизнесом и экспертами была проделана большая работа.

По словам директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, в регионе на протяжении двух лет отмечена положительная динамика в развитии делового климата.

«Улучшение национального рейтинга – это работа огромной команды бизнеса, общественных организаций и правительства области. Высокая оценка на федеральном уровне говорит о стабильности и правильно выбранном направлении работы», – цитирует министра экономического развития региона Светлану Балову инвестиционный портал Амурской области.