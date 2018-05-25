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Под Благовещенском наградили участников всеармейских соревнований (фото)

Под Благовещенском наградили участников всеармейских соревнований (фото)

Под Благовещенском завершились всеармейские соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Их победителями стали танкисты Восточного военного округа и курсанты ДВОКУ. На полигоне ДВОКУ состоялась торжественная церемония награждения.

В «Суворовском натиске» победу праздновали курсанты ДВОКУ. Второе командное место – у Восточного военного округа, третье – у Южного ВО. Награды также получили военнослужащие, ставшие лучшими в номинациях «за высокую скорость на трассе», «механик-водитель боевой машины», «настоящий командир» и других.

В «Танковом биатлоне» лучшей оказалась команда Восточного военного округа, на втором месте – курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Замкнули тройку лидеров танкисты Центрального военного округа.

Танкисты Восточного военного округа в ходе финальной эстафеты экипажей команд прошли маршрут за 1 час 51 минуту и 21 секунду с минимальным количеством допущенных ошибок. Остальные команды остались за двухчасовым порогом времени.

Церемония закрытия всеармейских соревнований собрала на полигоне ДВОКУ десятки зрителей.

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#военные #спорт

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