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Активные поиски пропавшего в Приамурье пожарного прекращены

Активные поиски пропавшего в Приамурье пожарного прекращены
Фото: gazeta-bam.ru

Пожарного-десантника, который безвестно исчез в амурской тайге, теперь будет искать только полиция. Поисковая группа прекратила активную фазу поисков и вернулась на место дислокации в Зею.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина исчез вечером 9 мая из лагеря, расположенного неподалеку от поселка Снежногорск. Пропавший – сотрудник федерального резерва Авиалесоохраны из Республики Марий Эл, в Амурскую область он прибыл, чтобы тушить природные пожары.

В ходе поисков удалось обнаружить тапочки пропавшего пожарного, обрывок одежды с прощальным обращением к дочери и следы босых ног.

Не найден до сих пор и другой пропавший – сотрудник Норского лесхоза.

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#происшествия

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