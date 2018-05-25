Активные поиски пропавшего в Приамурье пожарного прекращены
Пожарного-десантника, который безвестно исчез в амурской тайге, теперь будет искать только полиция. Поисковая группа прекратила активную фазу поисков и вернулась на место дислокации в Зею.
Как сообщало Амур.инфо, мужчина исчез вечером 9 мая из лагеря, расположенного неподалеку от поселка Снежногорск. Пропавший – сотрудник федерального резерва Авиалесоохраны из Республики Марий Эл, в Амурскую область он прибыл, чтобы тушить природные пожары.
В ходе поисков удалось обнаружить тапочки пропавшего пожарного, обрывок одежды с прощальным обращением к дочери и следы босых ног.
Не найден до сих пор и другой пропавший – сотрудник Норского лесхоза.
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