Участниками ДТП на подъезде к Благовещенску стали 5 автомобилей

Масштабная авария случилась на 116-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». По предварительной информации, пострадали два человека. Они были осмотрены на месте ДТП врачами скорой помощи, однако от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить, как и ее виновника. Между тем благовещенцы до сих пор жалуются на сильный транспортный затор, который образовался в результате ДТП.