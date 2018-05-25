Участниками ДТП на подъезде к Благовещенску стали 5 автомобилей
В отделе ГИБДД по Благовещенску сообщили подробности происшествия с несколькими автомобилями, которое случилось на подъезде к городу 25 мая. Как рассказали в ведомстве, произошло массовое ДТП, участниками которого стали 5 машин.
Масштабная авария случилась на 116-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». По предварительной информации, пострадали два человека. Они были осмотрены на месте ДТП врачами скорой помощи, однако от госпитализации отказались.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить, как и ее виновника. Между тем благовещенцы до сих пор жалуются на сильный транспортный затор, который образовался в результате ДТП.
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