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Участниками ДТП на подъезде к Благовещенску стали 5 автомобилей

Участниками ДТП на подъезде к Благовещенску стали 5 автомобилей

В отделе ГИБДД по Благовещенску сообщили подробности происшествия с несколькими автомобилями, которое случилось на подъезде к городу 25 мая. Как рассказали в ведомстве, произошло массовое ДТП, участниками которого стали 5 машин.

Масштабная авария случилась на 116-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». По предварительной информации, пострадали два человека. Они были осмотрены на месте ДТП врачами скорой помощи, однако от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить, как и ее виновника. Между тем благовещенцы до сих пор жалуются на сильный транспортный затор, который образовался в результате ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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